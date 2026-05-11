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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Schnellrestaurant in Mechernich - Täter scheitern an Tresor

Mechernich (ots)

In der Nacht zu Samstag (9. Mai) haben sich bislang unbekannte Personen unbefugt Zutritt zu einem Schnellrestaurant am Georges-Girard-Ring in Mechernich verschafft. Nach ersten Erkenntnissen hebelten Unbekannte gegen 2.28 Uhr ein Fenster im Drive-In-Bereich auf, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren versuchte die Unbekannten, einen Tresor mit einem Trennwerkzeug zu öffnen. Dies misslang jedoch, sodass weder der Tresor entwendet noch Bargeld oder andere Gegenstände gestohlen wurden. Ein Unbekannter wird wie folgt beschrieben:

   - helle Schuhe (vermutlich der Marke Nike)
   - helle Kleidung
   - schwarze Handschuhe
   - Kapuze über den Kopf gezogen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Bandendiebstahls aufgenommen. Die Polizei Euskirchen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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