Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw entwendet und zwei Tatverdächtige festgenommen

Euskirchen (ots)

Am Sonntag (10. Mai) gegen 18 Uhr brachen drei bislang unbekannte Männer gewaltsam den Spind einer Umkleidekabine in einem Freizeitbad in Euskirchen auf.

Dabei entwendeten sie unter anderem Sporttaschen, zwei Mobiltelefone, eine Geldbörse sowie einen Pkw-Schlüssel von einem 21-Jährigen aus Gelsenkirchen. Das auf dem dazugehörigen Parkplatz abgestellte hochwertige Fahrzeug wurde anschließend ebenfalls entwendet.

Mithilfe einer Tracking-App konnte der Standort des entwendeten Pkw ermittelt werden. Gegen 19.58 Uhr wurde das Fahrzeug durch eingesetzte Polizeibeamte auf einem Wanderparkplatz an der Landstraße 182 im Rhein-Sieg-Kreis bei Swisttal aufgefunden.

Am Fahrzeug befanden sich zwei männliche Personen, die aus dem Innenraum elektronische Geräte entnahmen. Eine weitere männliche Person befand sich am Rand des Parkplatzes.

Die beiden Männer wurden vor Ort festgenommen. Es handelt sich um einen 23-Jährigen aus Dortmund sowie einen 37-Jährigen ohne festen Wohnsitz.

Ein dritter Tatverdächtiger flüchtete bei Eintreffen der Polizeibeamten in ein angrenzendes Waldstück und konnte trotz Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, südländisches Erscheinungsbild, etwa 175 cm groß, schmale Statur, kurze schwarze Haare, schwarzer Ziegenbart, weißes T-Shirt, hellgraue Jogginghose.

Die entwendeten Sporttaschen mitsamt Kleidung und Mobiltelefonen der Geschädigten konnten im Laufe des Abends durch Mitarbeitende der Therme in einer leerstehenden Umkleidekabine aufgefunden werden.

Der Pkw wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Bandendiebstahls aufgenommen.

Die Polizei Euskirchen bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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