Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Junger Mann leistet Widerstand bei Kontrolle - Messer sichergestellt

Elmshorn (ots)

Freitagabend gegen 23.00 Uhr fiel Bundespolizisten bei der Bestreifung des Elmshorner Bahnhofs zwei junge Männer auf, die sich offensichtlich in einer dunklen Ecke einen Joint drehten. Die Beamten sprachen die Beiden an und diese wurden sofort verbal aggressiv.

Um Identitätspapiere aufzufinden wurde ein 17-Jähriger durchsucht, was ihm offensichtlich missfiel, da er aktiv Widerstand leistete. Er sperrte sich bei der polizeilichen Maßnahme, sodass er fixiert werden musste. Eine zusätzliche Streife der Bundespolizei wurde zur Unterstützung angefordert.

Auf der Dienststelle der Bundespolizei wurde dann die Durchsuchung fortgesetzt. Bei dem Jugendlichen wurde in einer Bauchtasche ein Messer aufgefunden, welches sichergestellt wurde.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Erziehungsberechtigte holte ihren Sohn ab.

Bei seinem gleichaltrigen Begleiter wurde ein Tierabwehrspray gefunden wurde, welches ebenfalls sichergestellt wurde.

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