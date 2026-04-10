Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Kein Führerschein, aber mit Haftbefehl gesucht - Vater zahlt 4500 Euro für Sohn

Harrislee (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am 09.04.2026 gegen 21:00 Uhr am Grenzübergang Harrislee einen rumänischen Staatsangehörigen.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 27-Jährige nicht nur ohne Führerschein hinterm Lenkrad seines Autos saß, sondern auch noch mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Er war wegen Unterschlagung zu einer Geldstrafe von 4500 Euro verurteilt worden, die er nicht bezahlt hatte.

Er wurde verhaftet und der Bundespolizeiinspektion Flensburg zugeführt.

Hier wurde ihm Gelegenheit dazu gegeben, mit seinem Vater zu telefonieren. Mit Erfolg, denn der zahlte für seinen Sohn den geforderten Betrag von 4500 Euro auf einer nordrhein-westfälischen Polizeidienststelle ein und ersparte ihm dadurch den Antritt einer 75-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

Somit konnte sein Sohn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg zwar nicht mehr mit dem Auto, aber immerhin zu Fuß fortsetzen.

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