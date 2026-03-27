Polizei Düsseldorf

POL-D: A 2 Oberhausen - Schwerer Lkw-Unfall - Drei Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 26. März 2026, 18:30 Uhr

Bis in die frühen Morgenstunden dauerte ein Polizeieinsatz auf der A 2 nach einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Lkw am frühen Abend. Bei dem Unfall wurden drei Personen schwer verletzt. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

Gegen 18:30 Uhr fuhr ein 27 Jahre alter rumänischer Lkw-Fahrer auf der A 2 in Fahrtrichtung Köln kurz vor dem AK Oberhausen aus noch unbekannter Ursache fast ungebremst auf einen staubedingt vor ihm stehenden Lkw aus Rumänien auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Lkw, der auf dem rechten Fahrstreifen gestanden hatte, in das Heck eines dritten Lkw gedrückt.

Sowohl der 43-jährige Fahrer des rumänischen Lkw als auch sein 41-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte für beide Insassen jeweils einen Rettungshubschrauber anforderten. Lebensgefahr konnte hier zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Der 27-jährige Fahrer kam ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer des dritten Lkw, ein 59 Jahre alter Rumäne, blieb unverletzt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren; die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Durch die aufwendigen Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt bleiben.

(dam)

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