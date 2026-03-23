Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Seniorin beraubt - Gemischtes Trio flüchtet mit Pkw - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Wersten - Seniorin beraubt - Gemischtes Trio flüchtet mit Pkw - Zeugen gesucht

Tatzeit: Samstag, 21. März 2026, 13:30

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Raubtat am Samstagnachmittag in Wersten. Zwei Frauen hatten einer Seniorin die Ketten vom Hals gerissen und waren dann mit einem männlichen Komplizen in einem Pkw geflüchtet.

Nach den bisherigen Ermittlungen war die 74-jährige Frau zu Fuß auf der Straße Werstener Feld unterwegs, als plötzlich ein Pkw neben ihr hielt. Vom Beifahrersitz sowie aus dem Fond des Fahrzeugs stiegen dann zwei Frauen aus und bedrängten die Seniorin, indem sie sie in Richtung des Autos zu ziehen versuchten. Dann rissen sie der 74-Jährigen deren Ketten vom Hals und stiegen wieder in den Pkw, der von einem Mann gesteuert wurde. Sogleich entfernte sich das Trio mit dem Fahrzeug über die Kölner Landstraße in Richtung stadteinwärts. Die Seniorin suchte ihre Wohnanschrift auf und verständigte erst zeitverzögert die Polizei. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Mann am Steuer des Fluchtfahrzeugs soll einen dunklen Vollbart gehabt haben. Die Frau auf dem Beifahrersitz sei mit einem schwarzen Kopftuch mit weißen Punkten bekleidet gewesen, während die zweite Frau blonde Haare habe.

Zeugenhinweise werden erbeten an das Raubkommissariat KK 13 unter der Rufnummer 0211 8700.

(fie)

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