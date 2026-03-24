Polizei Düsseldorf

POL-D: Benrath - Unbekannter Radfahrer fährt 13-Jährigen an und flüchtet vom Unfallort - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Düsseldorf (ots)

Freitag, 20. März 2026, 18:00 Uhr

Ein Schüler wurde am vergangenen Freitag in Benrath im Bereich Humperdinckstraße/Hildener Straße von einem unbekannten Radfahrer angefahren und leicht verletzt. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Radfahrer.

Den ersten Aussagen des Schülers zufolge näherte sich der Radfahrer von hinten und brachte ihn zu Fall. Dabei fuhr der Tatverdächtige über die Hand des 13-Jährigen und verletzte ihn an einem Finger. Der Unbekannte sprach noch kurz mit dem Gestürzten, setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich weiter um den Verletzten zu kümmern. Der 13-Jährige musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugen beschreiben den flüchtigen Radfahrer als ungefähr 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat eine sportliche Figur und zur Seite gegelte braune Haare. Der Mann hat auffällig viele Sommersprossen und blaue Augen. Er war mit einer dunklen Jogginghose und einer navyblauen Jacke bekleidet, dazu trug er schwarze "Nike Reakt" Turnschuhe. Der Mann fuhr ein dunkles Fahrrad mit schwarzem "Bull"-Logo. Die Polizei fragt nun: "Wer kann Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des flüchtigen Radfahrers geben oder hat das Unfallgeschehen beobachtet?"

Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 1 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 870 0.

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