Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Motorradpolizist schwer verletzt - Pkw-Fahrerin leicht verletzt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Bilk - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Motorradpolizist schwer verletzt - Pkw-Fahrerin leicht verletzt - Ermittlungen dauern an

Montag, 23. März 2026, 14:53 Uhr

Noch unklar sind die Umstände eines Verkehrsunfalls von gestern Nachmittag in Bilk. Ein Motorradpolizist war von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau am Steuer des Autos verletzte sich leicht. Ein Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war eine 23-Jährige in ihrem BMW auf der Suitbertusstraße unterwegs. Nachdem sie an der Kreuzung zur Merowingerstraße an der dortigen Ampel anhalten musste, setzte sie ihre Fahrt fort. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 29 Jahre alten Polizisten auf seinem Dienstmotorrad. Dieser war im Rahmen einer Kolonnenfahrt stadtauswärts unterwegs und kam aus der Sicht der Pkw-Fahrerin von rechts. Bei dem Zusammenprall verletzte sich der Beamte schwer, die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Ein einjähriges Kleinkind in ihrem Fahrzeug wurde vorsorglich in einer Klinik untersucht.

Die genauen Umstände des Unfalls sind nicht abschließend geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Verkehrskommissariats.

(fie)

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell