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Polizei Düsseldorf

POL-D: POL-D: Einladung zur Pressekonferenz - Einsatzkonzepte, Versammlungen, Großveranstaltungen - Düsseldorfer Polizei stellt erstmalig Einsatzgeschehen in der Landeshauptstadt vor

Düsseldorf (ots)

Erinnerung an unseren morgigen Pressetermin:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6239980

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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