POL-D: POL-D: Einladung zur Pressekonferenz - Einsatzkonzepte, Versammlungen, Großveranstaltungen - Düsseldorfer Polizei stellt erstmalig Einsatzgeschehen in der Landeshauptstadt vor
Düsseldorf (ots)
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