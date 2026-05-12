Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Eingeschlafen: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Blankenheim-Rohr (ots)

Am Montag (11. Mai) kam es gegen 7.20 Uhr auf der Landstraße 115 bei Blankenheim-Rohr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 30-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Strecke aus Richtung Bundesstraße 51 kommend in Fahrtrichtung Blankenheim-Freilingen. In einem Kurvenbereich geriet der 30-Jährige mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 59-jähriger Fahrer eines Transporters versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 30-Jährige gab an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein. Der Lkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gefertigt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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