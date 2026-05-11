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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen

Nettersheim (ots)

Ein 31-jähriger Kradfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis befuhr am Freitag (8. Mai) gegen 19.50 Uhr die Landstraße 194 aus Richtung Nettersheim-Tondorf kommend in Fahrtrichtung Nettersheim-Holzmülheim. In einer Rechtskurve kam der Mann aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Der 31-Jährige fuhr in den angrenzenden Grünstreifen und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte er sich. Mit einem Rettungswagen wurde der Kradfahrer einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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