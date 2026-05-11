Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen
Nettersheim (ots)
Ein 31-jähriger Kradfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis befuhr am Freitag (8. Mai) gegen 19.50 Uhr die Landstraße 194 aus Richtung Nettersheim-Tondorf kommend in Fahrtrichtung Nettersheim-Holzmülheim. In einer Rechtskurve kam der Mann aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Der 31-Jährige fuhr in den angrenzenden Grünstreifen und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte er sich. Mit einem Rettungswagen wurde der Kradfahrer einem Krankenhaus zugeführt.
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