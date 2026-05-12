Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Diebstahl - "Geheimes" Schlüsselversteck blieb nicht unbemerkt

Euskirchen (ots)

Manchmal sind gut gemeinte Lösungen leider auch besonders praktisch - nur eben nicht ausschließlich für den Eigentümer. Ein 31-jähriger Mann aus Euskirchen hatte Ende März einen weißen Volkswagen Golf I erworben. Aus wirtschaftlichen Gründen konnte er das Fahrzeug zunächst nicht ummelden. Daher wurde mit dem Verkäufer vereinbart, dass der Pkw vorerst weiterhin vor dessen Garage an der Straße "Friedrichsruh" in Euskirchen stehen bleiben darf. Am Montag (11. Mai) stellte der Mann fest, dass sich das Fahrzeug nicht mehr am Abstellort befand. Eine genaue Tatzeit konnte nicht eingegrenzt werden. Neben seinem eigenen Schlüssel hatte er einen zweiten "für den Notfall" auf dem Reifen des Fahrzeugs deponiert. Eine Lösung, die offenbar nicht unentdeckt blieb. Der Verkäufer ging zunächst davon aus, dass das Fahrzeug bereits abgeholt worden sei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeugs aufgenommen und bittet um Hinweise.

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