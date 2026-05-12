LPI-GTH: Versuchter Diebstahl aus Zigarettenautomat
Plaue (Ilm-Kreis) (ots)
Heute Morgen, gegen 04.30 Uhr wurde polizeilich bekannt, dass unbekannte Täter in der vergangenen Nacht offenbar versuchten, einen Zigarettenautomaten am Schützenplatz gewaltsam zu öffnen. Das Vorhaben misslang. Der Automat wurde derart beschädigt, dass dieser nicht mehr funktionsfähig ist. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 26111999 entgegen. (jh)
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