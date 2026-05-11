Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Hauswand

Gotha (ots)

Ein 50-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr heute Vormittag einen Schotterweg im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Oststraße. Augenscheinlich aufgrund medizinischer Probleme, verlor der Mann die Kontrolle über seinen Pkw. Anschließend fuhr er einen Absatz hinunter und kollidierte mit der Fassade des Supermarktes. Der 50-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Hyundai wurde abgeschleppt. (jd)

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