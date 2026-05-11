LPI-GTH: Briefkasten beschädigt
Ruhla (Wartburgkreis) (ots)
In der Straße "Am Wasserfall" beschädigten ein oder mehrere unbekannte Personen einen Briefkasten eines Wohnhauses augenscheinlich mittels Feuerwerkskörper. Die Tat wurde am 09. Mai, gegen 23.30 Uhr verübt. Am Briefkasten entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0115633/2026) entgegen. (jd)
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