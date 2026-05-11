LPI-GTH: Fahrrad entwendet

Gräfentonna (ots) - Am Samstag gegen 21:40 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer informiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein 53jähriger VW Fahrer aus der Obervorstadtstraße nach links auf die B 176 abbiegen wollte. Der 30jährige Kawasaki Fahrer befuhr die B 176 aus Richtung Bad Langensalza in Richtung Erfurt. Die Ampel war aus, es galt somit die ...

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