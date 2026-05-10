LPI-GTH: Drogenfund
Gotha (ots)
Am Sonntag gegen 06:20 Uhr wurden im Rahmen von andauernden Streitigkeiten vor einer Gothaer Tanzbar, bei einem 21jährigen Mann ca. 70 g verschieden Betäubungsmittel festgestellt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden die Drogen sichergestellt und Anzeige gegen die Person erstattet. (as)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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