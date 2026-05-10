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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Garage - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begaben sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter zu einer Garage eines Garagenkomplexes in der Ohrdrufer Straße in Arnstadt.

Das Garagentor wurde gewaltsam geöffnet und aus dieser ein Klappfahrrad im Wert von ca. 150 Euro entwendet. Der entstandene Schaden wird mit etwa 50 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0115075/2026 entgegen. (tB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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