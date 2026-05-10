LPI-GTH: Diebstahl aus Gartenlaube - Zeugenaufruf
Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)
Im Zeitraum vom 29.04.2026 bis 09.05.2026 verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einem Gartengrundstück der Weimarer Straße in Stadtilm.
Aus der unverschlossenen Gartenlaube wurden Gartenwerkzeuge im Wert von ca. 300 Euro entwendet. Sachschaden entstand nicht.
Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0115209/2026 entgegen. (tb)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell