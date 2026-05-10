Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Gartenlaube - Zeugenaufruf

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom 29.04.2026 bis 09.05.2026 verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einem Gartengrundstück der Weimarer Straße in Stadtilm.

Aus der unverschlossenen Gartenlaube wurden Gartenwerkzeuge im Wert von ca. 300 Euro entwendet. Sachschaden entstand nicht.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0115209/2026 entgegen. (tb)

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