Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzungen endeten im Gewahrsam der Polizei

Eisenach (ots)

Am Samstag gg. 13:30 Uhr wurde die Polizei zu einem aggressiven Ladendieb in einem Einkaufsmarkt gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 35-jährige Mann Waren im Wert von etwa 10 Euro gestohlen hatte. Als er durch den Ladendetektiv darauf angesprochen wurde schubste ihn der Mann zu Boden und trat gegen ihn. Dadurch wurde der Ladendetektiv leicht verletzt. Der Täter war alkoholisiert und der Vortest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Gegen den 35-jährigen wurden Anzeigen wegen Ladendiebstahl und Körperverletzung aufgenommen. Um 19:45 Uhr wurde die Polizei wieder zu einer Körperverletzung bei einem Möbelmarkt gerufen. Vor Ort wurde erneut der 35-jährige Mann festgestellt. Diesmal hatte er 2 andere Personen geschlagen. Ein Alkoholtest ergab jetzt einen Wert von über 3 Promille. Um weitere Straftaten zu verhindern wurde der Mann in Gewahrsam genommen und durfte die Nacht in der Haftzelle der PI Eisenach verbringen. (aho)

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