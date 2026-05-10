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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Berufsschulgebäude - Zeugenaufruf

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Freitag bis Samstag Nachmittag verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Berufsschulgebäude "Am Ehrenberg" in Ilmenau.

Es wurde Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro verursacht. Entwendet wurde letztendlich nichts.

Hinweise zum Einbruch nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0115497/2026 entgegen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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