Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Feuer - Menschenleben in Gefahr

Neumünster (ots)

In Neumünster kam es heute Mittag um 12:19 Uhr im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Budderstraße zu einem Küchenbrand. Laut erster Meldung sollten sich noch drei Personen in der Wohnung befinden. Zu dem Einsatz wurden die Berufsfeuerwehr Neumünster, die Freiwillige Feuerwehr Tungendorf sowie vier RTW, ein NEF und der leitende Notarzt alarmiert. Zwei Angriffstrupps konnten eine im Rollstuhl befindliche Person aus der verrauchten Wohnung retten. Weitere Personen befanden sich nicht mehr in der Wohnung. Die gerettete Person wurde unter notärztlicher Begleitung mit einem Rettungswagen ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster gebracht. Die im Vollbrand stehende Küche konnte durch eine parallele Brandbekämpfung von außen über ein Hubrettungsgerät sowie von innen durch zwei Angriffstrupps schnell gelöscht werden. Durch den schnellen und gezielten Einsatz konnte ein Übergreifen der Flammen aus dem Fenster auf das Dach verhindert werden. Sechs weitere Personen, die Rauch im Treppenhaus eingeatmet hatten, wurden vorsorglich zur Überprüfung ins Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten waren gegen 14:00 Uhr abgeschlossen. An dem Einsatz waren 38 Einsatzkräfte beteiligt.

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