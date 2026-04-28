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FW Neumünster: Parallele Einsätze fordern Feuerwehr Neumünster

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Neumünster (ots)

Am Dienstag, dem 28. April 2026, wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster am Nachmittag zu zwei parallelen Einsatzlagen im Stadtgebiet und auf der Bundesautobahn 7 alarmiert.

Um 16:22 Uhr rückte der Rüstzug mit dem Einsatzstichwort "TH Y" (technische Hilfeleistung, Menschenleben in Gefahr) auf die A7 in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Neumünster-Süd und Neumünster-Mitte aus. Dort waren zwei Personenkraftwagen an einem Verkehrsunfall beteiligt. Insgesamt fünf Personen waren betroffen. Nach rettungsdienstlicher Untersuchung vor Ort musste glücklicherweise keine der beteiligten Personen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Während dieses Einsatzes gingen um 16:36 Uhr zeitgleich mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein, die einen Brand im Stadtteil Wittorf meldeten. An einer Sporthalle war es im Dachbereich zu einem Feuer mit starker Rauchentwicklung gekommen. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar.

Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde das initiale Stichwort "FEU G" (Feuer, größer als Standard) durch den Einsatzleiter auf "FEU 2" (Feuer, 2 Löschzüge) erhöht. Infolgedessen wurden die Freiwilligen Feuerwehren Wittorf und Gadeland nachalarmiert. Zusätzlich kamen die Technische Einsatzleitung mit dem Einsatzleitwagen 2 (ELW 2), eine Drohneneinheit sowie das Deutsche Rote Kreuz mit der Regieeinheit Neumünster zur Versorgung der Einsatzkräfte zum Einsatz.

Die Brandbekämpfung erfolgte ausschließlich von außen. Über ein Hubrettungsgerät sowie mit zwei handgeführten Strahlrohren wurde ein umfassender Löschangriff durchgeführt. Aufgrund des schnellen und koordinierten Einsatzes konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

Aufgrund der Brandausbreitung im Dachbereich musste die Dachhaut auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern geöffnet werden, um versteckte Glutnester freizulegen und gezielt ablöschen zu können. Drei Personen wurden im Verlauf des Einsatzes verletzt, eine von ihnen musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Aufgrund der Größe der betroffenen Fläche sowie der baulichen Struktur des Gebäudes zogen sich die Nachlöscharbeiten über einen längeren Zeitraum hin. Der Einsatz konnte gegen 19:30 Uhr beendet werden.

Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte im Einsatz.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Ermittlungen hierzu wurden durch die Polizei aufgenommen.

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