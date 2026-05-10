LPI-GTH: Diebstahl eine E-Scooters
Eisenach (ots)
Am Freitag stellte eine 41-jährige Frau gg. 20 Uhr ihren E-Scooter am Norma-Markt in der Gothaer Straße ab. Als sie nach ca. 15 Minuten zurückkam stellte sie fest, der E-Scooter entwendet wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Bezugsnummer 0115305/2026. (aho)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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