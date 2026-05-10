Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs

Förtha (ots)

Am Freitag befuhr gg. 08:30 Uhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Opel die B 84 von Förtha in Richtung Eisenach. In einer Fahrzeugschlange beschließt er 3 Pkw's und einen Lkw zu überholen. Während des Überholvorgangs kommt ihn ein Pkw entgegen. Dieser reagierte rechtzeitig und konnte noch nach rechts ausweichen, so dass es nur zu einer Berührung der Außenspiegel kam. Beim Ausweichen kollidierte der entgegenkommende Pkw jedoch mit der rechten Leitplanke. Dank der guten Reaktion des 46-jährigen Pkw-Fahrers wurde niemand verletzt und es entstand nur Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Aufgrund der aggressiven Fahrweise muss sich der 19 Jahre alte Pkw-Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zusätzlich wird eine Mitteilung an die Führerscheinstelle gemacht. Diese entscheidet dann, ob er sich zu einer Nachschulung begeben muss oder weitere führerscheinrechtliche Konsequenzen drohen.

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