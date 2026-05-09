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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kompletträder von mehreren Pkw's entwendet - Zeugenaufruf

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag begaben sich Unbekannte auf das Firmengelände eines Autohauses in der Bücheloher Straße in Ilmenau.

Hier wurden von insgesamt vier VW die kompletten Radsätze entwendet. Die Unbekannten "bockten" hierzu die Fahrzeuge auf Pflastersteinen auf und demontierten die Räder.

Es entstand ein Beuteschaden in einem niedrigen fünfstelligen Bereich.

Hinweise zur Diebstahlshandlung nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0114986/2026 entgegen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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