LPI-GTH: Verkehrsschild umgeworfen

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Am Freitag Mittag befuhr ein 57jähriger Opel-Fahrer die Landstraße von Neustadt am Rennsteig kommend in Richtung Hohe Tanne. Etwa 500 Meter vor dem Abzweig Hohe Tanne lief ein Hirsch auf die Fahrbahn. Der Fahrer wich aus und kam von der Fahrbahn ab. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Der Pkw erlitt jedoch Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro und musste abgeschleppt werden. ...

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