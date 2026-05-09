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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsschild umgeworfen

Gotha (ots)

Am Freitag gegen 22:10 Uhr wurde die Polizei Gotha über ungewöhnliche Geräusche in Gotha, Carl-von-Ossietzky-Straße informiert. Die eintreffende Funkwagenbesatzung konnte ein herausgerissenes Verkehrsschild feststellen. Das Schild wurde samt Betonfuß aus dem Boden gerissen. Anwohner konnten berichten, dass kurz zuvor eine Gruppe Jugendlicher in der Straße unterwegs waren. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 114767. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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