Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt endet im Gebüsch eines Steilhanges

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Abend befuhr eine 73jährige VW Polo-Fahrerin in Arnstadt den Rothehüttenweg aus Richtung Eichfelder Weg kommend.

Im Bereich einer Kleingartenanlage beabsichtigte die Frau ihren Pkw zu stoppen. Der Versuch misslang und sie durchfuhr ein massives Eisentor einer Gartenparzelle. In der weiteren Folge fuhr sie etwa 25 Meter einem Steilhang hinab und kam im Gebüsch zum Stehen. Die Dame wurde dabei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallermittlung wurde der Grund des misslungenen Anhalte-Versuches schnell klar. Ein mit der Fahrerin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Am Pkw Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der verursachte Schaden an Eisentor wird mit ca. 6.000 Euro beziffert.

Der VW musste durch ein angefordertes Abschleppunternehmen aufwändig geborgen und abgeschleppt werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. (tb)

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