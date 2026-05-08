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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu schnell

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen in der Gothaer Straße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. In der ungefähr fünfstündigen Kontrolle passierten 1782 Fahrzeuge die Messstelle, 128 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 57 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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