LPI-GTH: Zu schnell
Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen in der Gothaer Straße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. In der ungefähr fünfstündigen Kontrolle passierten 1782 Fahrzeuge die Messstelle, 128 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 57 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)
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