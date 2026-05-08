Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Finanzieller Schaden durch Trickbetrug

Geratal (Ilm-Kreis) (ots)

~Gestern kontaktierte ein Unbekannter einen Senior aus Gräfenroda telefonisch und gab sich als Polizeibeamter aus. Fortfolgend wurde vorgetäuscht, dass die Banknoten des Seniors auf Echtheit überprüft werden müssten. Im weiteren Verlauf übergab der ältere Mann gegen 18.15 Uhr Bargeld in Höhe eines unteren fünfstelligen Eurobetrages an einen Unbekannten. Dieser kann wie folgt beschrieben werden: -männlich -junges Erscheinungsbild -bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke (Kapuze hatte er aufgesetzt) und einer dunkelroten Hose. Die Polizei sucht Personen, die den unbekannten Mann am 07. Mai vor, zur oder nach der genannten Zeit im Stadtgebiet Gräfenroda, insbesondere in der Straße "Siedlung" gesehen haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0114222/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)~

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