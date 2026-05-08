LPI-GTH: Aufgefahren
Gotha (ots)
Ein 47-jähriger Fahrer eines MAN sowie ein 37-jähriger Fahrer eines Leapmotor befuhren heute Morgen in genannter Reihenfolge die Hersdorfstraße. Als der MAN verkehrsbedingt halten musste, bemerkte dies der Leapmotor-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf den 47-Jährigen auf. Aufgrund des Zusammenstoßes war der Pkw nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
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