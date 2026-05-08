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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Gotha (ots)

Ein 47-jähriger Fahrer eines MAN sowie ein 37-jähriger Fahrer eines Leapmotor befuhren heute Morgen in genannter Reihenfolge die Hersdorfstraße. Als der MAN verkehrsbedingt halten musste, bemerkte dies der Leapmotor-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf den 47-Jährigen auf. Aufgrund des Zusammenstoßes war der Pkw nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 08.05.2026 – 12:45

    LPI-GTH: Diebstahl von Baustellengelände

    Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots) - Von einem Baustellengelände im Bereich Talsperre Wechmar entwendeten Unbekannte unter anderem eine Radladerschaufel. Das Beutegut im Gesamtwert von ungefähr 7.000 Euro wurde in der Zeit zwischen dem 06. Mai, 17.00 Uhr und heute, 07.30 Uhr entwendet. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0114048/2026) entgegen. (jd) ...

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  • 08.05.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Fahrrad entwendet

    Gotha (ots) - Unter anderem ein Trekkingfahrrad sowie eine tragbare Massageliege entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen aus einem Kellerraum in der Kantstraße. Der Beuteschaden beträgt ungefähr 1.000 Euro. Die Tat wurde gestern, gegen 15.30 Uhr gemeldet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0113533/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

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  • 08.05.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Kellerraum

    Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Aus einem Kellerraum in der Johann-Sebastian-Bach-Straße entwendeten ein oder mehrere bislang Unbekannte Arbeitsgeräte, darunter ein Farbspritzgerät. Der Wert des Beutegutes wird auf 7.000 Euro geschätzt. Die Tat wurde gestern, gegen 09.45 Uhr polizeilich bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 01134444/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

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