Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Gotha (ots)

Ein 47-jähriger Fahrer eines MAN sowie ein 37-jähriger Fahrer eines Leapmotor befuhren heute Morgen in genannter Reihenfolge die Hersdorfstraße. Als der MAN verkehrsbedingt halten musste, bemerkte dies der Leapmotor-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf den 47-Jährigen auf. Aufgrund des Zusammenstoßes war der Pkw nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

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