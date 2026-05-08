LPI-GTH: Diebstahl aus Kellerraum
Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)
Aus einem Kellerraum in der Johann-Sebastian-Bach-Straße entwendeten ein oder mehrere bislang Unbekannte Arbeitsgeräte, darunter ein Farbspritzgerät. Der Wert des Beutegutes wird auf 7.000 Euro geschätzt. Die Tat wurde gestern, gegen 09.45 Uhr polizeilich bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 01134444/2026) entgegen. (jd)
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