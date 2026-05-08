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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Kellerraum

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Aus einem Kellerraum in der Johann-Sebastian-Bach-Straße entwendeten ein oder mehrere bislang Unbekannte Arbeitsgeräte, darunter ein Farbspritzgerät. Der Wert des Beutegutes wird auf 7.000 Euro geschätzt. Die Tat wurde gestern, gegen 09.45 Uhr polizeilich bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 01134444/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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