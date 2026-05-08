LPI-GTH: Diebstahl aus Kellerraum

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots) - Am späten Nachmittag des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße "Hohe Warte". Ein 20-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr die Straße in Richtung Tambach-Dietharz. In einer dort befindlichen Rechtskurve kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Stein und kam auf einer angrenzenden Koppel zum Stehen. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der ...

mehr