Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

Am späten Nachmittag des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße "Hohe Warte". Ein 20-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr die Straße in Richtung Tambach-Dietharz. In einer dort befindlichen Rechtskurve kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Stein und kam auf einer angrenzenden Koppel zum Stehen. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der leicht Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw sowie der Koppelumzäunung entstand Sachschaden. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

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