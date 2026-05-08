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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Aufgrund von Wildwechsel auf der Straße zwischen Ingersleben und Möbisburg beabsichtigte ein 19-jähriger Fahrer eines BMW den Tieren auszuweichen. Der Mann fuhr in Richtung Möbisburg, kam anschließend von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Infolgedessen war der BMW nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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