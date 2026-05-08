LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Seit 11.00 Uhr kommt es in der Gothaer Straße im Bereich einer Entsorgungsfirma für industrielle Abfälle zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es hier zu einem Gefahrstoffaustritt innerhalb des Gebäudes. Dadurch wurden nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Personen verletzt und mittels Rettungswagen in umliegende ...

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