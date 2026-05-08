LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit
Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)
Aufgrund von Wildwechsel auf der Straße zwischen Ingersleben und Möbisburg beabsichtigte ein 19-jähriger Fahrer eines BMW den Tieren auszuweichen. Der Mann fuhr in Richtung Möbisburg, kam anschließend von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Infolgedessen war der BMW nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
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