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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein bislang Unbekannter beschädigte gestern Abend, gegen 22.15 Uhr, mittels Flaschenwurf, eine Schaufensterverglasung eines Lieferservice in der Pfortenstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Der Unbekannte entfernte sich nach ersten Erkenntnissen mit einem SUV in Richtung Wachsenburgallee vom Tatort. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0113811/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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