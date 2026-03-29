Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht durch LKW

Ludwigshafen (ots)

Am 27.03.2026 gegen 22:00 Uhr wollte ein LKW-Fahrer in einen Hinterhof in der Kaiser-Wilhelm-Straße einfahren. In der Durchfahrt zu dem Hof touchierte er die Decke, welche hierdurch stark beschädigt wurde. Allerdings entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Da die Decke in Folge absackte, kam es zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr der Stadt Ludwigshafen, dem Kommunalen Vollzugsdienst und der Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

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