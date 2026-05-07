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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zaunfelder entwendet

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit zwischen dem 05. Mai, 14.30 Uhr und gestern, 08.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere Unbekannte mehrere Zaunfelder eines Stabmattenzaunes im Bereich eines Rückhaltebeckens zwischen Thörey und Ichtershausen. Der Wert des Beutegutes wird auf 5.000 Euro geschätzt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt, insbesondere mit dem Abtransport des Beutegutes, getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0112267/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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