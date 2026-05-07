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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Krauthausen (Wartburgkreis) (ots)

Am 06.05.2026, gegen 11.45 Uhr, wurde polizeilich bekannt, dass unbekannte Täter an einer Bushaltestelle in der Straße "Am Tellberg" zwei Glasscheiben zerstörten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise zu den Verursachern oder verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0112336/2026 entgegen. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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