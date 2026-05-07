LPI-GTH: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Pennewitz (Ilm-Kreis) (ots) - Am gestrigen Nachmittag befuhr ein 18-jähriger Ford-Fahrer die B88 aus Pennewitz kommend in Fahrtrichtung Gehren. In einer Linkskurve kam der Fahrer aufgrund von Wildwechsel von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild, durchfuhr den Straßengraben und kam anschließend auf der Straße zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Eine Kollision mit dem Wildtier fand ...

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