LPI-GTH: Sachbeschädigung an Bushaltestelle
Krauthausen (Wartburgkreis) (ots)
Am 06.05.2026, gegen 11.45 Uhr, wurde polizeilich bekannt, dass unbekannte Täter an einer Bushaltestelle in der Straße "Am Tellberg" zwei Glasscheiben zerstörten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise zu den Verursachern oder verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0112336/2026 entgegen. (jh)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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