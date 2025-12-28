PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 88-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Papenburg (ots)

Am Samstag, 27. Dezember 2025, kam es gegen 10:59 Uhr an der Einmündung Emdener Straße / Burenweg in Papenburg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 88-jähriger Mann war mit einem VW Golf unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke mit einem Baum kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug im Frontbereich massiv beschädigt. Der Pkw erlitt einen Totalschaden. Nachdem der Fahrer aus seinem Fahrzeug befreit wurde, kam er mit schweren Verletzungen zur weiteren medizinischen Betreuung ins Krankenhaus.

Da aus dem Fahrzeug Rauch aufstieg, wurde vorsorglich die Freiwillige Feuerwehr Aschendorf alarmiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

