Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Restaurant

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen gewaltsam in ein Restaurant in der Rankestraße ein. Aus diesem entwendeten der oder die Täter unter anderem zwei Laptops. Das Beutegut hatte einen Gesamtwert in geschätzter Höhe von 500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 05. Mai, 22.00 Uhr und gestern, 09.45 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0112300/2026) entgegen. (jd)

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