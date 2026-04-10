Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fahrraddieb bewirft Zeuge mit Stein und flüchtet - Festnahme

Krefeld (ots)

Am Freitag (10. April 2025) gegen 3:30 Uhr wurden die Beamten zu einem Einsatz auf der Lewerentzstraße gerufen. Vor Ort gab ein 20-Jähriger Zeuge an, dass er von zu Hause aus einen lauten Knall auf der Straße gehört habe. Als er aus dem Fenster sah, habe ein Unbekannter mit einem Stein auf ein Fahrradschloss geschlagen, um dies aufzubrechen. Als der Zeuge vor die Haustür trat, bemerkte der Unbekannte, dass er beobachtet wurde und bewarf den 20-jährigen Krefelder mit dem Stein. Der Tatverdächtige flüchtete dann mit dem gestohlenen Fahrrad in Richtung Südwall. Aufgrund der genauen Personenbeschreibung konnten die Beamten den Flüchtigen wenig später auf der Alexanderstraße antreffen. Der 19-Jährige führte zwei Fahrräder mit sich, von dem eines auf die Beschreibung des Zeugen passte. Das graue Damenrad wurde vor Ort sichergestellt. Bei der Durchsuchung des 19-Jährigen wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Er wurde zur Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache gebracht. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. (116)

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