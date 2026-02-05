POL-DU: Beeck: Dachdeckeraufzug in Brand gesetzt - Zeugensuche
Duisburg (ots)
Am Dienstagabend (3. Februar, 20:30 Uhr) setzten Unbekannte den Tank eines Dachdeckeraufzugs auf einer Baustelle an der Lehnhofstraße in Brand und ergriffen die Flucht.
Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsüberwachungsdienstes verständigte die Polizei.
Die Beamten löschten den Brand mit einem Feuerlöscher. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.
