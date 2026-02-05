Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Dachdeckeraufzug in Brand gesetzt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (3. Februar, 20:30 Uhr) setzten Unbekannte den Tank eines Dachdeckeraufzugs auf einer Baustelle an der Lehnhofstraße in Brand und ergriffen die Flucht.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsüberwachungsdienstes verständigte die Polizei.

Die Beamten löschten den Brand mit einem Feuerlöscher. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell