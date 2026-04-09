Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Festnahmen wegen schweren Bandendiebstahls durch international operierende Autodiebe | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

Insgesamt fünf polnische Staatsbürger hat die Krefelder Kriminalpolizei festgenommen. Die Bande hatte sich darauf spezialisiert, in Deutschland hochwertige Pkw zu entwenden und ins europäische Ausland zu überführen.

Sie werden beschuldigt, eine Vielzahl von Autos in Nordrhein-Westfalen durch Überbrückung der Alarmsysteme gestohlen und dann nach Polen gebracht zu haben. Bereits am 25. März 2026 konnten drei der Männer im Alter von 34, 48 und 50 Jahren in Duisburg festgenommen werden. Zwei weitere Männer (34 und 52 Jahre alt) nahm die österreichische Polizei aufgrund zuvor vom Amtsgericht Krefeld erlassener europäischer Haftbefehle und unter Mithilfe der Krefelder Polizei am 27. März in der Nähe von Wien und Salzburg fest; bei dem 52-Jährigen handelt es sich mutmaßlich um den "Kopf" der Bande.

Die fünf Beschuldigten befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft, der Tatvorwurf lautet schwerer bandenmäßiger Diebstahl von Kraftfahrzeugen. Seit Oktober 2025 hat eine Ermittlungskommission der Kriminalpolizei gegen die Bande ermittelt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Presseanfragen bitten wir an die Staatsanwaltschaft Krefeld zu richten.

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