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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Herrenhöfer Landstraße/ Am Gehrengraben durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. 14 Fahrzeugführer passierten den Bereich während der anderthalbstündigen Kontrolle mit überhöhter Geschwindigkeit. Ein Fahrzeugführer durchfuhr die Messstelle mit 89 km/h. Entsprechende Geldbußen wurden erhoben. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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