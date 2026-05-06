LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle
Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)
Heute Vormittag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Herrenhöfer Landstraße/ Am Gehrengraben durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. 14 Fahrzeugführer passierten den Bereich während der anderthalbstündigen Kontrolle mit überhöhter Geschwindigkeit. Ein Fahrzeugführer durchfuhr die Messstelle mit 89 km/h. Entsprechende Geldbußen wurden erhoben. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell