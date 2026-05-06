LPI-GTH: Kollision mit einem Baum
Gotha (Landkreis Gotha) (ots)
In der vergangenen Nacht befuhr ein 27-jähriger BMW-Fahrer die Oststraße. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum und einem Gartenzaun. Der Fahrzeugführer und sein 27-jähriger Beifahrer wurden nicht verletzt. Zur Räumung des Baumes war die Feuerwehr im Einsatz. (jh)
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