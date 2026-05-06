LPI-GTH: Kollision mit einem Baum

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - In eine Arztpraxis in der Lindenstraße versuchten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam einzudringen, was allerdings misslang. Dabei entstand Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages. Die Tat wurde in der Zeit zwischen 30. April, 19.00 Uhr und dem 03. Mai, 19.00 Uhr verübt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0110921/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

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