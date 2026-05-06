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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beschädigter Pkw

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Im Tatzeitraum vom 04.05.2026, 16.00 Uhr bis 05.05.2026, 07.00 Uhr zerstörten unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines grauen Range Rovers. Das Fahrzeug war in der Paulinzellaer Straße abgestellt. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0110788/2026 entgegen. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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