LPI-GTH: Beschädigter Pkw

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf ein Firmengrundstück in der Straße "Am Steinforst". Dort drangen der oder die Täter gewaltsam in ein Gebäude ein und entwendeten anschließend unter anderem Solarzubehör. Die Tat wurde am 05. Mai, gegen 15.40 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 ...

mehr