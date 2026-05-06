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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Firmengelände

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf ein Firmengrundstück in der Straße "Am Steinforst". Dort drangen der oder die Täter gewaltsam in ein Gebäude ein und entwendeten anschließend unter anderem Solarzubehör. Die Tat wurde am 05. Mai, gegen 15.40 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0111506/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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