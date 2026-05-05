Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 17.50 Uhr, gerieten ein 24-jähriger Mann (deutsch) und zwei Unbekannte in einem Café am Buttermarkt in Streit. Währenddessen schlugen die beiden Unbekannten auf den 24-jährigen Mann ein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus. Die zwei Männer entfernten sich in unbekannte Richtung. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: - groß - kräftig - Jeans - weiße Jacke - schwarzes Cap Person 2: - klein - schmal - dunkelblond - augenscheinlich deutsch - schwarz gekleidet

Zeugenhinweise, insbesondere zu den Unbekannten, nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 unter der Bezugsnummer 0110293/2026 entgegen. (jh)

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