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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 17.50 Uhr, gerieten ein 24-jähriger Mann (deutsch) und zwei Unbekannte in einem Café am Buttermarkt in Streit. Währenddessen schlugen die beiden Unbekannten auf den 24-jährigen Mann ein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus. Die zwei Männer entfernten sich in unbekannte Richtung. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:
- groß
- kräftig
- Jeans
- weiße Jacke
- schwarzes Cap
 
Person 2:
- klein
- schmal
- dunkelblond
- augenscheinlich deutsch
- schwarz gekleidet

Zeugenhinweise, insbesondere zu den Unbekannten, nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 unter der Bezugsnummer 0110293/2026 entgegen. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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