LPI-GTH: Vorfahrt missachtet
Goldbach (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern Nachmittag befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda die Bahnhofstraße in Richtung Wangenheimer Landstraße. Im Mündungsbereich der Pfortengasse/ Bahnhofstraße beabsichtigte ein 35-Jähriger VW-Fahrer in die Bahnhofstraße abzubiegen, missachtete dabei jedoch offenbar die Vorfahrt des Motorradfahrers. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch der Motorradfahrer stürzte und leichte Verletzungen erlitt. (jh)
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