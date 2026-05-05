PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet

Goldbach (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda die Bahnhofstraße in Richtung Wangenheimer Landstraße. Im Mündungsbereich der Pfortengasse/ Bahnhofstraße beabsichtigte ein 35-Jähriger VW-Fahrer in die Bahnhofstraße abzubiegen, missachtete dabei jedoch offenbar die Vorfahrt des Motorradfahrers. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch der Motorradfahrer stürzte und leichte Verletzungen erlitt. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Auffahrunfall

    Gotha (Landkreis Gotha) (ots) - Am gestrigen Nachmittag parkte eine 39-jährige Frau ihren VW in der Kindleber Straße am Fahrbahnrand. Die sich von hinten nähernde 89-jährige Skoda-Fahrerin übersah offenbar die parkende VW-Fahrerin und fuhr auf diese auf. Die 89-Jährige erlitt durch das Auffahren leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (jh) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Mehrere Personen verletzt

    Kleinfahner (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend wurden vier junge Heranwachsende bei einem Verkehrsunfall auf der L2141 zwischen Kleinfahner und Witterda gegen 21.30 Uhr verletzt. Der Notbremsassistent eines Mercedes eines 18-jährigen löste offenbar aus, als ein Sprung Rehe die Straße querte. Eine dahinter befindliche 20 Jahre alte Suzuki-Fahrerin fuhr auf. Zu einer Kollision mit den Wildtieren kam es nicht. Beide Fahrzeuge waren mit mehreren Personen besetzt. Durch ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Verkehrsunfall

    Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots) - Am gestrigen Tage, gegen 16.10 Uhr, befuhren ein 13-jähriger Radfahrer und ein Linienbus in gleicher Richtung die Straße "In den Folgen" in Langewiesen. Der Jugendliche wich offenbar Fußgängern auf dem Fußweg aus und fuhr auf die Straße, als sich der Linienbus bereits neben ihm befand. Es kam zur seitlichen Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch der Radfahrer stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Die Insassen des Linienbusses, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren