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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tage, gegen 16.10 Uhr, befuhren ein 13-jähriger Radfahrer und ein Linienbus in gleicher Richtung die Straße "In den Folgen" in Langewiesen. Der Jugendliche wich offenbar Fußgängern auf dem Fußweg aus und fuhr auf die Straße, als sich der Linienbus bereits neben ihm befand. Es kam zur seitlichen Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch der Radfahrer stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Die Insassen des Linienbusses, 44-jähriger Fahrer sowie drei weitere Personen, blieben unverletzt. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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